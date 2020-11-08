Российский школьник попытался убить свою семью

В Петербурге 15-летний школьник попытался убить свою семью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Лужской улице. Несовершеннолетний злоумышленник порезал горло 6-летней сестры, а после выстрелил матери в висок из травматического пистолета, а также прострелил руку отцу.

По данным Telegram-канала Life Shot, подросток решил отомстить за то, что родители часто не отпускали его гулять.

Оружие, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца подростка, сотрудника ДПС. Ранее семья на учете в правоохранительных органах не состояла.

Пострадавшие доставлены в реанимацию. Мать вместе с сыном направили в отделение Следственного комитета.

Ранее в Екатеринбурге мужчина во время домашней вечеринки застрелил троих гостей и покончил с собой. Двум девушкам удалось выжить.