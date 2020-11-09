Попытавшийся убить семью российский школьник раскрыл свои мотивы

В Санкт-Петербурге подросток, подозреваемый в попытке убийства шестилетней племянницы, матери и отца, раскрыл мотивы преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам российского школьника, он устал от опеки матери и конфликтов с отцом. Подозреваемый также рассказал, что мать постоянно его «поучала», ограничивала время прогулок и не давала записаться в секции. При это отец ругал его за плохие оценки и конфликты с матерью. Из-за конфликтов подросток три раза сбегал из дома.

Самая большая ссора в семье произошла в конце октября, когда подросток хотел позднее 22:00 проводить девушку до дома после концерта. Однако, по его словам, мать запретила ему выходить на улицу. Тогда школьник сбежал, а когда вернулся после 23-х часов, его наказали за непослушание.

После этого конфликта молодой человек планировал уйти из дома, но посчитал, что его могут снова вернуть. Поэтому он решил убить родителей, угнать их машину и уехать.

Об инциденте стало известно 8 ноября. 15-летний злоумышленник порезал горло 6-летней сестры, а после выстрелил матери в висок из травматического пистолета и прострелил руку отцу. Оружие, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца подростка, сотрудника ДПС.