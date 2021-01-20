Умер объявленный в розыск за поборы с зэков вор в законе Резо Лоткинский

Вор в законе Реваз Кахмазов, известный в криминальных кругах как Резо Лоткинский, скончался на 47-м году жизни. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По ее словам, причиной смерти авторитета, держащего «общак» подмосковных колоний, стала передозировка наркотиков.

В мае 2019 года уроженца Тбилиси Резо Лоткинского объявили в международный розыск за поборы с осужденных. По версии следствия, вор в законе и его 18 сообщников обкладывали данью наиболее обеспеченных зэков. Как только кто-то из них нарушал запрет на наркотики в исправительном учреждении, ему угрожали переводом в касту опущенных. Затем заключенному за деньги давали возможность поговорить по телефону с самим вором в законе, и Лоткинский за приличную сумму денег «прощал» провинившегося. Средства поступали на карту супруг вора в законе Даниеллы Корлеоне.

Авторитет был судим четыре раза: за кражу и наркотики. По данным следствия, его короновали в 1994 году при участии лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) — на тот момент Лоткинский состоял в браке с его падчерицей. После развода с ней Резо женился на Даниелле Бондаренко, взявшей впоследствии фамилию Корлеоне.

Вор в законе распространил свое влияние на ряд российских колоний и СИЗО, в частности, под контролем авторитета оказались СИЗО городов столичного региона — Зеленограда, Егорьевска и Каширы, исправительные колонии (ИК) №2 и №6 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Рязанской области, а также ИК №5 УФСИН России по Республике Татарстан.