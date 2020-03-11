Воровская жена Даниелла Корлеоне получила от российских зэков два миллиона евро

Даниелла Корлеоне (ранее — Бондаренко), жена 45-летнего вора в законе Реваза Кахмазова (Резо Лоткинский), с 2016 по 2018 год получила от родственников российских осужденных два миллиона евро за перевод в «порядочные» арестанты. Об этом в среду, 11 марта, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

По данным агентства, Кахмазов создал преступное сообщество, которое совершило как минимум 15 эпизодов вымогательств у заключенных. Жертвами вымогателей становились обеспеченные зэки, осужденные за распространение наркотиков и мошенничество, а также нарушившие закон бизнесмены.

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Представители Кахмазова в местах лишения свободы искусственно создавали ситуации, из-за которых потерпевшие могли попасть в категорию изгоев среди других осужденных. После этого в такие ситуации вмешивался сам вор в законе, который за большие деньги возвращал потерпевших в категорию «порядочных» арестантов. При этом средства шли на карту Даниеллы Корлеоне.

В настоящее время следственный департамент МВД России по материалам, собранным сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР), возбудил в отношении Кахмазова уголовное дело по части 4 статьи 210 («Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии») и части 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

По данным следствия, уроженец Тбилиси Кахмазов был коронован в 1994 году при участии нынешнего лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). При этом ранее Кахмазов состоял в браке с падчерицей Калашова.

Вскоре Резо Лоткинский распространил свое влияние на ряд российских колоний и СИЗО, назначив на должности «смотрящих» своих доверенных лиц. В частности, под контролем авторитета оказались СИЗО городов столичного региона — Зеленограда, Егорьевска и Каширы, исправительные колонии (ИК) №2 и №6 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Рязанской области, а также ИК №5 УФСИН России по Республике Татарстан.

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