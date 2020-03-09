Задержан вор в законе Тенгуляш Сухумский с пистолетом Glock

В городе Сухум (Абхазия) задержан 38-летний вор в законе Тенгиз Лакербая, известный в криминальных кругах, как Тенгуляш Сухумский. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, при задержании у криминального авторитета изъят незаконно хранимый и носимый пистолет марки Glock. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. В Абхазии Лакербая обвиняют в домовых кражах, хранении наркотиков, а также незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия.

Ранее 9 марта сообщалось, что следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело после избиения находящегося в тюрьме криминального авторитета Ваагна Абгаряна. По некоторым данным, он стал жертвой преследования со стороны воров в законе, в частности, Армана Джаниняна (Арман Калужский).

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