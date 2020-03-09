На армянского тюремщика завели дело из-за избитого криминального авторитета

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело после избиения находящегося в тюрьме криминального авторитета Ваагна Абгаряна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным СК, дело возбуждено в отношении должностного лица уголовно-исправительного учреждения (УИУ) «Нубарашен» в связи с превышением должностных полномочий. Как считает следствие, 24 февраля служащий смены незаконно вывел Абгаряна из его камеры и проводил в камеру на другом этаже.

Криминальный авторитет вступил в конфликт с находящимися там осужденными, после чего его жестоко избили. Как отмечали местные СМИ, Абгаряна могли также ударить ножом. По некоторым данным, он стал жертвой преследования со стороны воров в законе, в частности, Армана Джаниняна, известного в криминальных кругах как Арман Калужский.

6 марта сообщалось, что вор в законе Шалва Озманов (Куся) предстанет перед Московским городским судом за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК России.

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