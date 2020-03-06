Племянник главного авторитета России пойдет под суд за выстрел в ягодицу

Вор в законе Шалва Озманов, известный в криминальных кругах, как Куся, предстанет перед Московским городским судом за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает РИА Новости.

По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», 34-летний Озманов приходится внучатым племянником вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой), лидеру преступного мира России.

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Озманов обвиняется по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), статье 222 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») и статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Обвинительное заключение в отношении криминального авторитета уже утвердила прокуратура Москвы, его направят в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время Озманов находится в СИЗО.

По версии следствия, в августе 2014 года вор в законе в результате конфликта с менеджером автомойки на Полярной улице в Москве выстрелил в левую ягодицу потерпевшего из неустановленного оружия, что повлекло тяжкий вред здоровью.

5 августа 2019 года сообщалось, что Озманову предъявили обвинение по новому антиворовскому закону (статья 210.1 УК РФ), который 1 апреля подписал президент России Владимир Путин. Закон ввел уголовное наказание для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — соответствующая статья была внесена в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей.

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