Вора в законе Резо Лоткинского объявили в розыск за вымогательства у зэков

Вор в законе Реваз Кахмазов, известный в криминальных кругах как Резо Лоткинский, объявлен в международный розыск по обвинению в вымогательствах у осужденных в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, 15 мая Тверской районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте 44-летнего Кахмазова. Его дело ведет Следственный департамент МВД России; по данным следствия, свое 21 преступление вор в законе совершал в составе организованной группы. Потерпевшими по делу проходят 20 заключенных из разных регионов России.

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Как считают следователи, сообщниками Кахмазова являются 18 человек, в том числе назначенные им «положенцы» (представители) в учреждениях ФСИН столичного региона, Татарстана и Приморья. Группа Кахмазова обкладывала данью наиболее обеспеченных заключенных — в частности, осужденных за мошенничество и распространение наркотиков.

Как отмечает «Прайм Крайм», в настоящее время Кахмазов скрывается под именем Реваза Мендеки и, возможно, может находиться в Албании, гражданство которой получил не так давно. В случае задержания Кахмазов может стать одним из первых авторитетов, осужденных по новому антиворовскому закону.

Ранее 20 мая сообщалось, что вор в законе Кароглы Мамедов, известный как Каро, освободился из мест лишения свободы, где отбывал восьмилетний срок за вымогательство.

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