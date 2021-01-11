Наблюдавших за избиением зэка российских тюремщиков отправили на зону

В Кемеровской области двух тюремщиков, допустивших смерть заключенного, осудили по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом в понедельник, 11 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным СКР, каждый из осужденных получил по 1,5 года колонии общего режима. Как установил суд, в марте 2019 года оперуполномоченные колонии и два инспектора отдела безопасности наблюдали за тем, как один из зэков избивал другого осужденного, прибывшего в учреждение с очередным этапом.

Сотрудники колонии не стали вмешиваться и не предприняли никаких действий, чтобы остановить расправу. В результате 54-летний потерпевший оказался в больнице с тяжелыми травмами, где впоследствии скончался. В отношении избивавшего мужчину осужденного СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В ходе расследования преступления и обнаружилось бездействие сотрудников колонии.

29 декабря 2020 года сообщалось, что в Иркутской области в отношении российских тюремщиков после пыток осужденного взорвавшимся кипятильником возбудили уголовное дело.