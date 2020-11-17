Подполковник ФСИН устроил пьяный дебош в отделе полиции и лишился работы

В Санкт-Петербурге подполковник внутренней службы регионального управления ФСИН устроил пьяный дебош в отделе полиции и лишился работы. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщаете «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на 14 ноября высокопоставленный тюремщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был замечен патрульным экипажем при попытке поймать на дороге машину. На вопрос о самочувствии подполковника полицейские получили грубый ответ. Мужчину доставили в отдел полиции на улице Маршала Новикова. Но и там дебошир не успокоился, а продолжил оскорблять правоохранителей и шуметь, после чего его заковали в наручники.

Об инциденте стало известно благодаря появившейся в сети видеозаписи из отдела полиции. По данным «Фонтанки», нарушителя уволили со службы.

16 ноября сообщалось, что в Кемеровской области проводится проверка после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором несколько сотрудников исправительной колонии устроили скандал в пивном магазине с продавщицей, а затем избили заступившегося за женщину мужа.