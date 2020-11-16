Тюремщики избили заступившегося за жену россиянина

В Кемеровской области проводится проверка после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором несколько сотрудников исправительной колонии устроили скандал в пивном магазине с продавщицей, а затем избили заступившегося за женщину мужа. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По информации группы во ВКонтакте «Инцидент Кузбасс», руководители исправительной колонии (ИК-37) после праздника зашли в один из пивных магазинов города Анжеро-Судженска. Там мужчины начали грубо общаться с продавщицей. За женщину вступился ее муж, которого вытолкали на улицу и несколько раз ударили по лицу.

Автор видео сообщил, что события произошли 12 ноября, после того как начальник колонии и три его заместителя отметили присвоение нового звания.

22 сентября сообщалось, что в Новосибирской области 27-летний россиянин пожаловался на пьяных полицейских, которые ворвались к нему домой, запихнули в багажник, вывезли в лес и там избили.