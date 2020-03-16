Полицейские заставили российских подростков копать могилу и хотели изнасиловать

Суд вынес приговор четверым бывшим сотрудникам отдела полиции Каменск-Уральского, которые заставили подростка копать себе могилу, а его подругу хотели изнасиловать. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителя Синарского районного суда Лидию Карпову.

Среди осужденных — бывший начальник отдела полиции Алексей Андреев и оперативники Алексей Возчиков, Эмиль Гасанов и Василий Половка. Они приговорены к срокам от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и лишены права занимать должности в органах госвласти и внутренних дел. Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий, уточнил «Ленте.ру» руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области Александр Сапегин.

По данным издания, летом 2018 сотрудники полиции, расследуя кражу 12 тысяч рублей с банковской карты пожилой женщины, четыре дня допрашивали 15-летнюю школьницу и ее 17-летнего друга с утра до вечера. По словам подростков, их били подушкой со спрятанными в ней тяжелыми предметами и вывозили в лес. Там молодого человека заставляли копать себе могилу, а его подруге оперативники угрожали сексуальным насилием.

Сапегин отметил, что в результате пыток подросток был вынужден написать явку с повинной, оговорив себя в совершении кражи.

Руководитель подразделения Андреев был уволен, решение по его подчиненным будет принято после вступления приговора в законную силу, сообщил «Ленте.ру» представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, по итогам служебной проверки после ЧП восемь должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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