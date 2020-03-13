В деле уволенного за селфи в морге полицейского появились измена и ревнивая жена

Фотографию бывших московских полицейских Вячеслава Горнеева и Татьяны Пурышевой, уволенных после проверки по факту публикации их селфи на фоне мертвых тел в морге, журналистам и руководству ГУ МВД по Москве передала жена Горнеева. По информации «Коммерсанта», она нашла снимок в телефоне супруга, заподозрила его в измене и из ревности решила отомстить.

Газета уточняет, что Горнеев, начальник угрозыска ОМВД по району Щукино, и его подчиненная, оперуполномоченная Пурышева сфотографировались в 5-м судебном морге при 67-й ГКБ. Туда Пурышеву обычно направляли для выяснения личности покойных, но в тот раз Горнеев решил съездить вместе с ней. Между ними сложились романтические отношения, пишет издание со ссылкой на результаты служебной проверки.

Об увольнении Горнеева и Пурышевой ГУ МВД по Москве объявило днем 13 марта. К дисциплинарной ответственности был также привлечен ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу. Кроме того, начальник УВД по СЗАО генерал-майор МВД Анатолий Фещук был предупрежден о неполном служебном соответствии.

Как отметили в ведомстве, из правоохранительных органов будут уволены замначальника УВД по СЗАО полковник МВД Алексей Кориненко, начальник отдела МВД по району Щукино полковник полиции Иван Понятойкин и начальник отдела уголовного розыска УВД по СЗАО, майор полиции Сергей Гладышев.

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