Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.

По информации ведомства, на фотографии запечатлены начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы, майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная — оперуполномоченная того же отдела, старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева.

После проведенной служебной проверки, данные сотрудники были уволены. Также к дисциплинарной ответственности был привлечен ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу (СЗАО) ГУ МВД по Москве. Кроме того, начальник УВД по СЗАО, генерал-майор МВД Анатолий Фещук был предупрежден о неполном служебном соответствии.

Как отметили в ведомстве, из правоохранительных органов также будут уволены замначальника УВД по СЗАО, начальник полиции, полковник МВД Алексей Кориненко; начальник отдела МВД по району Щукино, полковник полиции Иван Понятойкин и начальник отдела уголовного розыска УВД по СЗАО, майор полиции Сергей Гладышев.

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