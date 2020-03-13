Стало известно о новых фигурантах дела ОПГ полицейских-вымогателей

В Краснодарском крае сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Главного управления собственной безопасности МВД задержали четырех сотрудников полиции, причастных к участию в преступном сообществе (ОПГ). Об этом в пятницу, 13 марта, сообщается на сайте СКР.

В рамках возбужденного 2 марта уголовного дела в отношении ОПГ полицейских-вымогателей по статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») были задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы полицейские, действуя в составе преступного сообщества, получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям, а также за обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост ДПС «Успенский», расположенный на трассе федерального значения Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае.

2 марта сообщалось, что правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества, созданного полицейскими-вымогателями на трассе. В настоящее время в рамках уголовного дела задержаны уже 15 соучастников.

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