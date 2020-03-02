Российского полицейского задержали за инсценировку ДТП

В Нижегородской области начальника межмуниципального отдела МВД России «Дивеевский» задержали по подозрению в инсценировке ДТП. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Суд избрал подполковнику полиции меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 апреля. В настоящее время, он отстранен от исполнения обязанностей, начата служебная проверка.

По предварительным данным, в ноябре 2019 года подполковнику сообщили, что глава Дивеевского района якобы находится за рулем в нетрезвом виде. Начальнику отдела предложили организовать ДТП с участием руководителя района для того, чтобы зафиксировать факт опьянения. Полицейский согласился принять участие в его организации.

В случае доказанной вины, подполковник будет уволен из правоохранительных органов.

21 февраля сообщалось, что суд в Соликамске приговорил к трем годам колонии депутата законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина за инсценировку покушения на себя. По данным следствия, российский политик хотел привлечь к себе внимание и решил сделать вид, что его пытались убить из ревности. В конце февраля 2019 года он пришел в полицию, показал следы от дроби на капюшоне куртки и заявил, что в него дважды стреляли из обреза.

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