Россиянин захотел прокатиться с полицейскими и выдумал свое похищение

Житель Тюмени обманул полицейских и сказал, что его похитили, чтобы не идти пешком по трассе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 13 сентября мужчина находился возле села Прокутское на трассе Ишим — Большое Сорокино. Он позвонил в полицию и сообщил дежурному, что неизвестные похитили его и везут в багажнике. Прибывшим на место полицейским мужчина сообщил, что его никто не похищал, он обратился в ведомство потому, что не хотел идти пешком.

На 23-летнего хитреца завели уголовное дело по части 1 статьи 306 УК («Ложный донос»). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее жители Елецкого района Липецкой области инсценировали похищение восьмилетней дочери в селе Паниковец, чтобы ребенок не ходил в школу. Отмечается, что у родителей не было документов, подтверждающих родство с ребенком, — его доказала экспертиза ДНК. Верующие родители не оформляли дочери документы, в том числе свидетельство о рождении. Каким образом девочку зачислили в первый класс школы, неизвестно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru