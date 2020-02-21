Российский депутат инсценировал покушение на себя ради внимания

Суд в Соликамске приговорил к трем годам колонии депутата законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина за инсценировку покушения на себя, сообщает 59.ru.

По данным следствия, российский политик хотел привлечь к себе внимание и решил сделать вид, что его пытались убить из ревности. В конце февраля 2019 года он пришел в полицию, показал следы от дроби на капюшоне куртки и заявил, что в него дважды стреляли из обреза. Следователи заподозрили его в инсценировке. Они выяснили, что тот нашел себе сообщника — местного жителя Эдуарда Мельникова, который должен был выстрелить в депутата из охотничьего обреза холостыми патронами. Сцена была разыграна вечером во дворе жилого дома, куда Кузьмин пришел с заранее простреленным капюшоном. Мельников сделал два холостых выстрела, и парламентарий пошел в дежурную часть сообщать о нападении.

Суд признал Илью Кузьмина виновным по части 3 статьи 306 УК РФ («Ложный донос с созданием доказательств»). Мельникова обвинили в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК, часть 3 статьи 306 УК), но в итоге он стал свидетелем по делу.

Кузьмин был избрал в заксобрание в 2016 году, состоит в комитете по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции. После приговора депутата лишат мандата из-за судимости. Мужчина будет подавать апелляцию.

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