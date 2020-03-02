На российской трассе поймали группировку полицейских-вымогателей

В Краснодарском крае сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Главного управления собственной безопасности МВД пресекли деятельность преступного сообщества, созданного полицейскими-вымогателями на трассе. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщается на сайте СКР.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») в отношении командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева, а также в отношении подчиненных ему инспекторов указанного подразделения Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаила Баканова и бывшего старшего оперуполномоченного Романа Гриненко.

По данным следствия, с 2016-го по 2020 год они, действуя в составе ОПГ на стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на автомобильной трассе федерального значения Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае, вымогали деньги у проезжающих автомобилистов за реальные и надуманные нарушения. Кроме того, сотрудники полиции получали деньги от водителей за беспрепятственный провоз по трассе различных товаров, в том числе — фальсифицированного алкоголя.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Следствие планирует направить в суд ходатайства об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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