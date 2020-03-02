Россиянин нашел в своей машине спящего полицейского

В Белгороде местный житель нашел в своей припаркованной машине спящего полицейского. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает Telegram-канал «Белгород №1» со ссылкой на региональное управление МВД.

В ночь на 29 февраля мужчина припарковал автомобиль во дворе на Свято-Троицком бульваре. Утром он собирался ехать по делам, но увидел внутри машины спящего человека. Это оказался младший сержант полиции, сотрудник изолятора временного содержания 20-летний Илья Афанасьев.

В настоящее время, как сообщили в УМВД по Белгородской области, по данному факту проводится проверка. Если в действиях полицейского будут найдены признаки правонарушения, его привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. К ответственности могут привлечь и руководителей сотрудника.

Отметим, что хозяин автомобиля не написал заявление на полицейского.

27 февраля сообщалось, что полицейские при помощи электрошокера решили разбудить уснувшего в такси 24-летнего жителя Иркутска, который умер после применения к нему спецсредства.

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