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Российский полицейский объяснился за свои 22 квартиры

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Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин объяснился за 22 квартиры, которые прокуратура нашла у его семьи. По мнению подполковника полиции, ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии. Все остальное имущество находится в собственности родителей Качкина, передает телеканал НТВ.

Прокуратура обнаружила у полицейского дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. У ведомства возникли вопросы, поскольку зарплата подполковника составляет 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована.

Отец Игоря Качкина Николай назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, он заработал все своим честным трудом. Особняк площадью 270 «квадратов» мужчина построил еще в 1992 году, когда занимал должность директора мебельного комбината. В настоящее время Качкину-старшему 68 лет. Пенсионер уверяет, что его нынешними источниками дохода являются пенсия (15 тысяч рублей) и деньги от пункта техосмотра и автомойки, которыми он владеет.

В отделении МВД по Воронежу считают, что поводов для увольнения Игоря Качкина нет, поскольку вся недвижимость принадлежит не ему, следовательно, и отчитываться за имущество не нужно. Сам подполковник сказал, что происходящее — это «эмоциональное напряжение величайшее, я в шоке».

Качкин-старший заявил, что невиновность его сына будет доказана в суде. «И тот, кто это затеял, написал, он, наверное, не знает, что такое бумеранг. А мне, честно скажу, терять нечего», — заключил Николай.

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