На полицейских завели дело из-за найденного без головы россиянина

В отношении сотрудников Омской полиции, которых местный житель Дмитрий Федоров, погибший при загадочных обстоятельствах, обвинял в подбросе наркотиков, возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий»). Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко.

Дело в отношении неустановленных сотрудников 7 отдела полиции УМВД России по городу Омску возбуждено 24 января после рассмотрения результатов проверки. Однако известно об этом стало только сейчас.

18 декабря 2019 года 25-летний местный житель Дмитрий Федоров опубликовал видео с рассказом о том, что 15 декабря на улице к нему подошли два сотрудника Росгвардии, которые подбросили ему наркотики. Он попросил пользователей помочь в огласке этой истории, заявив, что в такой ситуации может оказаться каждый.

27 декабря сообщалось, что в Омске у железнодорожных путей нашли обезглавленное тело Федорова. Правоохранительные органы сообщили адвокату, что рассматривают версию о самоубийстве. Родные и друзья в эту версию не верят.

13 января уже погибшего Федорова омские следователи уведомили о возбуждении против него уголовного дела.

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