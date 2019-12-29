Омские силовики анонимно прокомментировали дело обезглавленного мужчины

Сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности прокомментировал в беседе с омским изданием Om1 дело местного жителя Дмитрия Федорова, который заявлял, что силовики подбросили ему наркотики, и впоследствии был найден обезглавленным.

По словам источника, у Росгвардии, сотрудников которой Федоров обвинил в подбросе запрещенных веществ, нет показателя по задержаниям за незаконный оборот наркотиков, поэтому им нет смысла подбрасывать их кому-либо. Также он счел бессмысленным количество якобы подкинутых свертков, о котором заявил Федоров: по утверждению мужчины, ему подбросили пять пакетиков, но, как пояснил собеседник издания, для задержания и привлечения к уголовной ответственности достаточно и одного.

Он отметил, что у полицейских есть доказательства того, что все действия по личному досмотру Федорова проходили с участием понятых и записывались на камеру. Одно из видео было опубликовано 28 декабря, на нем запечатлено, как мужчина признается в наличии у него запрещенных веществ. Помимо этого, силовики располагают доказательствами того, что 16 декабря в присутствии Федорова и понятых были обследованы места закладок по геолокациям в его мобильном телефоне, и в результате были обнаружены 13 свертков с наркотиками, упакованными так же, как и изъятые у самого мужчины. После 16 декабря полицейские с Федоровым не работали, он находился под подпиской о невыезде и никуда не вызывался, добавил источник.

27 декабря в Омске у железнодорожных путей нашли обезглавленное тело 25-летнего Федорова. За несколько дней до смерти он сообщил, что силовики подбросили ему наркотики. Правоохранительные органы рассматривали версию о самоубийстве. Позднее следователи заявили, что он погиб под колесами поезда.

18 декабря Федоров опубликовал видео с рассказом о том, что 15 декабря на улице к нему подошли два сотрудника Росгвардии, которые заподозрили молодого человека в распространении наркотиков. Во время досмотра один из росгвардейцев залез в карман его куртки и вытащил оттуда сверток с веществом, а из другого — еще четыре, утверждал Федоров. Он попросил пользователей помочь в огласке этой истории, заявив, что в такой ситуации может оказаться каждый.

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