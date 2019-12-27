Заявивший о подброшенных наркотиках россиянин лишился головы под колесами поезда

25-летний омич Дмитрий Федоров, ранее сообщавший о подброшенных ему полицейскими наркотиках, погиб под колесами пассажирского поезда — его голова оказалась отсечена от тела. Об этом в пятницу, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным следствия, Федоров получил смертельную травму 26 декабря на 2714-м километре Западно-Сибирской железной дороги в границах Омска. Молодой человек переходил пути в запрещенном месте и не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист приближающегося поезда.

Экстренное торможение, предпринятое машинистом вместе с сигналами повышенной громкости, не позволило избежать наезда на Федорова. Пострадавший на месте скончался от полученных травм.

О том, что обезглавленное тело Федорова найдено в Омске у железнодорожных путей, сообщалось ранее 27 декабря.

Против омича было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. 18 декабря Федоров выложил в соцсети видео, в котором рассказал, что 15 декабря на улице к нему подошли два сотрудника Росгвардии, которые заподозрили молодого человека в распространении наркотиков. Во время досмотра один из них своей рукой залез в карман куртки и вытащил оттуда сверток с веществом, а из другого — еще четыре. Федоров попросил пользователей помочь в огласке этой истории, заявив, что в такой ситуации может оказаться каждый.

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