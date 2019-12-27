Сообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы

В Омске у железнодорожных путей было найдено обезглавленное тело местного жителя 25-летнего Дмитрия Федорова, сообщившего за несколько дней до смерти о подброшенных ему полицейскими наркотиках. Об этом сообщает региональное издание «Город55».

Расследованием смерти молодого человека занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Адвокату погибшего Игорю Суслину в правоохранительных органах сообщили, что рассматривается версия о самоубийстве Федорова.

Против омича было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. 18 декабря Федоров выложил в соцсети видео, в котором рассказал, что 15 декабря на улице к нему подошли два сотрудника Росгвардии, которые заподозрили молодого человека в распространении наркотиков. Во время досмотра один из них своей рукой залез в карман куртки и вытащил оттуда сверток с веществом, а из другого — еще четыре. Федоров попросил пользователей помочь в огласке этой истории, заявив, что в такой ситуации может оказаться каждый.

Видео было опубликовано изданием Om1.ru.

Видео: Дмитрий Фёдоров / vk.com

26 декабря Федорова нашли мертвым. В этот день он должен был встретиться с депутатом омского горсовета Дмитрием Петренко, чтобы разобраться в ситуации с подброшенными наркотиками. В своем Telegram-канале парламентарий назвал неправдоподобной версию полицейских о суициде Федорова. Петренко считает, что дело против молодого человека было изначально сфальсифицировано.

Между тем в региональном управлении МВД заявили, у сотрудников полиции «есть все основания подозревать данного гражданина в противоправной деятельности».

«По поручению начальника УМВД России по Омской области информация о якобы незаконных действиях сотрудников полиции проверяется», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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