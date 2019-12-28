Пожаловавшийся на подброс наркотиков россиянин признавался в хранении веществ

Полиция обнародовала видео допроса жителя Омской области Дмитрия Федорова, на котором тот признается в наличии у него запрещенных наркотических веществ. Запись опубликовало издание NGS55.ru. Ранее в декабре Федоров обвинил росгвардейцев в подбросе наркотиков, а спустя девять дней после этого погиб.

Как пишет издание, на брифинге МВД показало журналистам видео, снятое в полицейском автомобиле. На нем Федоров признает, что при нем есть «наркотические вещества». На записи сотрудник полиции вытаскивает из его карманов пять пакетиков. Федоров говорит, что «наркотические вещества были приобретены им в районе Шинного завода с целью дальнейшего распространения».

Как пишет телеканал «360», адвокат Федорова Игорь Суслин считает, что задержание провели с нарушениями: его подзащитному не сделали смывы с рук, срезы ногтей, а также не вывезли на место, где он взял закладку. Он считает, что его подзащитный дал признательные показания под давлением.

27 декабря в Омске у железнодорожных путей нашли обезглавленное тело 25-летнего Федорова. За несколько дней до смерти он сообщил, что полицейские подбросили ему наркотики. Правоохранительные органы рассматривали версию о самоубийстве. Позднее следователи заявили, что он погиб под колесами поезда.

18 декабря Федоров опубликовал видео с рассказом о том, что 15 декабря на улице к нему подошли два сотрудника Росгвардии, которые заподозрили молодого человека в распространении наркотиков. Во время досмотра один из них своей рукой залез в карман куртки и вытащил оттуда сверток с веществом, а из другого — еще четыре, утверждал Федоров. Он попросил пользователей помочь в огласке этой истории, заявив, что в такой ситуации может оказаться каждый.

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