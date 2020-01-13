Найденного без головы россиянина уведомили о возбуждении уголовного дела

Омские следователи МВД уведомили 25-летнего местного жителя Дмитрия Федорова, который сообщал о подброшенных наркотиках, о возбуждении против него уголовного дела после его смерти. Об этом в понедельник, 13 января, пишет издание Om1.ru со ссылкой на копию постановления. Мужчина был найден обезглавленным в конце декабря.

В документе указано, что уголовное дело возбуждено на основании рапорта о сбыте наркотических средств общей массой 13,32 грамма N-метилэфедрона, расфасованных по 15 пакетикам. Они якобы были изъяты у Федорова во время досмотра.

Кроме того, в документе говорится, что «о принятом решении сообщено лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело — Федорову Д. А.». Постановление датировано 28 декабря 2019 года, между тем о смерти мужчины стало известно 27 декабря 2019 года.

В конце декабря сообщалось, что в Омске у железнодорожных путей нашли обезглавленное тело 25-летнего Федорова. За несколько дней до смерти он сообщил, что силовики подбросили ему наркотики. Правоохранительные органы рассматривали версию о самоубийстве. Позднее следователи заявили, что он погиб под колесами поезда.

18 декабря 2019 года Федоров опубликовал видео с рассказом о том, что 15 декабря на улице к нему подошли два сотрудника Росгвардии, которые заподозрили молодого человека в распространении наркотиков. Во время досмотра один из них своей рукой залез в карман куртки и вытащил оттуда сверток с веществом, а из другого — еще четыре, утверждал Федоров. Он попросил пользователей помочь в огласке этой истории, заявив, что в такой ситуации может оказаться каждый.

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