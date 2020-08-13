Поверивший полицейским россиянин оговорил себя ради денег и алкоголя

В Курганской области к двум годам колонии приговорены оперативники линейного отдела полиции. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР) на транспорте.

Как установил суд, двое полицейских обратились к ведущему асоциальный образ жизни, ранее судимому россиянину без постоянного места жительства и убедили его оговорить себя в совершении преступления. Мужчине предлагалось признаться в хищении металлолома из железнодорожных вагонов. Ему пообещали, что в суде будет назначено не связанное с лишением свободы наказание. В качестве награды потерпевшему предложили небольшую сумму денег и алкоголь.

Для раскрытия несуществующего дела были составлены фиктивные документы о хищение и сдаче краденного в пункт приема металла. Для оформления необходимой документации подозреваемые привлекли сотрудников отдела полиции, не догадывавшихся об афере коллег. Но преступление вскрылось в результате проверки. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

23 января сообщалось, что в Тольятти двое полицейских заставили местного жителя собирать коноплю и стали фигурантами уголовного дела.

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