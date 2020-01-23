Полицейские заставили россиянина собирать коноплю и стали фигурантами дела

В Тольятти двое полицейских заставили местного жителя собирать коноплю и стали фигурантами уголовного дела. Об этом в четверг, 23 января, сообщает управление на транспорте Следственного комитета России по Приволжскому округу.

По версии следствия, в июле 2018 года начальник линейного пункта полиции в речном порту Тольятти и старший оперативник заставили признаться местного жителя, который ранее был замечен в употреблении наркотиков, в хранении марихуаны. В случае его отказа, полицейские угрожали его избить, а также сфальсифицировать дело по более тяжкой статье.

Когда мужчина согласился, сотрудники отвезли его в промышленную зону, где он должен был собрать коноплю. После этого полицейские доставили его обратно в речной порт, где и задержали. Они оформили документы об изъятии марихуаны в значительном размере и возбудили уголовное дело.

После установления факта инсценировки уголовное дело в отношении местного жителя было прекращено. Сотрудники полиции же были уволены со службы, на них завели дело по статье о превышении должностных полномочий.

В сентябре 2019 года сообщалось , что в Магадане суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении бывших полицейских, которые заставили задержанных купить наркотики и подбросить знакомому.

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