Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела

Бывшего начальника отделения УФСБ Иркутской области по городу Бодайбо Сергея Полякова и его подчиненных обвиняют в подбрасывании подозреваемым килограммов золота и серебра для улучшения показателей работы. Об этом в среду, 27 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Военное следственное управление СКР по Центральному военному округу обвиняет офицеров по ряду статей. По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.

В 2018 году Сергей Поляков был объявлен в розыск, а в марте 2019 задержан. Дело рассмотрит 2-й Восточный окружной военный суд города Читы.

Адвокат Полякова утверждает, что уголовное дело строится на показаниях людей, осужденных за незаконный оборот драгметаллов, которые рассчитывают на реабилитацию.

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