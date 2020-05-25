Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, вопрос с увольнением третьего фигуранта дела — следователя по особо важным делам МВД Александра Брянцева — пока не решен.

Официальными комментариями МВД ТАСС пока не располагает.

9 апреля президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

2 апреля сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично возбудил уголовное дело против Краковского, Бирюкова и Брянцева. Их обвиняют в причастности к незаконному изменению меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну, который обвиняется в мошенничестве на сумму 3,7 миллиардов рублей. Его выпустили из СИЗО под домашний арест. Офицеров задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки размером в десять миллионов рублей. По решению суда трое полицейских арестованы.

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