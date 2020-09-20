Россиянин пожаловался на избивших его палкой, шваброй и уздой пьяных полицейских

27-летний россиянин пожаловался на пьяных полицейских, которые ворвались к нему домой, запихнули в багажник, вывезли в лес и там избили. Об этом сообщается в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

Пострадавший проживает в селе Венгерово Новосибирской области. По его словам, ночью, когда трое его детей спали дома, к нему пришли сотрудники Венгеровского РОВД в поисках некоего Мыльникова.

«Обыскали мой дом, не нашли никого. Меня запихали в багажник, увезли в лес, с нами еще 3-4 таких же избитых молодых людей. Попинали, поугарали, выпнули в деревне. Били всем подряд, били палкой, шваброй, уздой. Били, считай, всем отделом, я половину из них знаю лично. У нас село Венгерово маленькое, все друг другу кругом родственники. Я еле дошел домой. Начали звонить люди, что сотрудники полиции совсем обнаглели, брали водку в магазине. Приехали пьяные в село. Наши сотрудники совсем обнаглели. Закон же для всех един. Почему для полиции он действует так, что они могут вести себя так, как хотят?» — рассказал пострадавший.

Следственный комитет России начал доследственную проверку по сообщению гражданина о противоправных действиях сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. В ходе нее будут устанавливаться и опрашиваться должностные лица и свидетели для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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