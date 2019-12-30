Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом

Избиение зэка спецназом в Новосибирске обернулось уголовным делом. Об этом, 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено и расследуется по факту превышения должностных полномочий с применением насилия в исправительной колонии №8 (ИК-8).

Ранее, 11 декабря, сообщалось , что заключенный ИК-8 Александр Ивов подал в СКР жалобу на избившего его сотрудника спецподразделения ФСИН «Корсар». По словам Ивова, конфликт с ним спровоцировал сотрудник ИК-8, отказавшийся выдать осужденному сигареты, а вместо этого вызвавшего спецназ.

Один из бойцов стал избивать Ивова, но ему удалось вырваться и убежать в коридор, где он ранил себя, после чего объявил голодовку. После этого инцидента еще более 130 заключенных колонии, находящихся в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), объявили голодовку.

Как сообщает издание «Тайга.инфо» со ссылкой на адвоката Ивова, спецназ «Корсар» был введен в ИК-8 по личному распоряжению нового начальника ГУ ФСИН по Новосибирской области Андрея Попето.

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