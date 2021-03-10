Раскрыты подробности дела задержанного на Алтае министра здравоохранения региона

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко стал фигурантом нескольких уголовных дел о взятках на общую сумму 4,6 миллиона рублей. Об этом в среду, 10 марта, в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР) сообщили ТАСС.

Вместе с Коваленко фигурантом уголовных дел стал его помощник Рустам Туюнчеков. Они подозреваются по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки»), а также в двух эпизодах по части 6 статьи 290 («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Как отметили в пресс-службе регионального управления СКР, Коваленко и Туюнчеков, по предварительным данным, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму около 4,6 миллиона рублей.

О задержании Коваленко ранее сообщил источник в правоохранительных органах региона. По его информации, задержанный находится в следственном управлении. При этом не уточняется, какого ведомства — СКР или МВД.