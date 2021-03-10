На Алтае задержали министра здравоохранения республики

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, сейчас идет разбирательство по данному вопросу. Коваленко находится в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что заместитель прокурора Таганрога, в настоящее время исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, задержан при получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Против него было возбуждено уголовное дело.