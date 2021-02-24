Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам лишения свободы за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Он также признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. Суд назначил Маркелову штраф в 235 миллионов рублей.

Суд начал оглашать приговор 15 февраля. Гособвинитель просил приговорить подсудимого к 17 годам лишения свободы.

По данным следствия, глава Марий Эл получил через доверенное лицо более 235 миллионов рублей взамен за свое покровительство и помощь в получении средств господдержки. Маркелов также обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Другими фигурантами дела являются бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева и гендиректор региональной телекомпании «Регион 12» Наталья Кожанова.

Предполагаемый взяткодатель — владелец «Птицефабрики Акашевская» Николай Криваш — скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Указом президента России 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его. Он возглавлял Марий Эл в течение 16 лет — c января 2001 года.