В туалете задержанного российского министра нашли тайник с миллионами рублей

В туалете министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, задержанного за аферу с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19, нашли тайник с шестью миллионами рублей. Об этом в среду, 10 марта, сообщает РЕН ТВ.

Завернутые и надежно спрятанные пачки банкнот, хранившиеся у чиновника дома, он сам показал представителям правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, в отношении алтайского министра и его помощника возбуждено уголовное дело. Они подозреваются по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки»), а также в двух эпизодах по части 6 статьи 290 («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Коваленко и его помощник Рустам Туюнченков, объединившись в организованную группу, с июля по декабрь 2020 года неоднократно брали взятки в особо крупном размере.

За них сообщники обеспечивали коммерческим структурам Сибирского федерального округа победы в аукционах на предоставление права заключения прямых госконтрактов на поставку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом и материалов для медучреждений региона.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР), общая сумма взяток, полученных Коваленко и Туюнченковым от руководства трех коммерческих организаций, по предварительным данным, составила около 4,6 миллиона рублей.