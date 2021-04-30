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США предостерегли Россию от прекращения работы «Радио Свобода»

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

США предостерегли Россию от прекращения работы «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, если Россия продолжит предпринять шаги по закрытию данного СМИ (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), то Вашингтон предпримет меры. Прайс также обвинил Москву в нетерпимости к внешним взглядам.

В то же время представитель Госдепа заявил, что США надеются на поддержание каналов связи с Россией. По его словам, Вашингтон ожидает, что не все каналы коммуникации с Москвой будут перекрыты.

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