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США понадеялись на поддержание каналов связи с Россией

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Нед Прайс
Нед Прайс
Фото: POOL / Reuters

США надеются на поддержание каналов связи с Россией. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ожидает, что не все каналы коммуникации с Москвой будут перекрыты. В то же время Прайс отказался от комментария по поводу возможности переговоров между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в мае на встрече глав МИД Арктического совета в Рейкьявике.

Ранее в США заявили, что подход администрации президента Джо Байдена к отношениям с Россией неизбежно предполагает диалог. Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер отметила, что американская сторона не стремится к эскалации напряженности во взаимодействии и желает стабильности, которая предполагает диалог.

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