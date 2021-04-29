В Совфеде оценили заявления Байдена об отношениях с Россией и Китаем

Заявления президента США Джо Байдена об отношениях с Россией и Китаем, которые он высказал в ходе обращения к Конгрессу, в целом являются обнадеживающими, однако сопровождаются сопутствующими условиями и угрозами за их невыполнение. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Он также оценил важность того, что американский лидер констатировал отсутствие стремления к эскалации с Москвой и готовности к дипломатическим контактам с Ираном и КНДР. Однако речь главы Белого дома произвела на сенатора двойственное впечатление.

«Ощущение раскола в мозгах. Когда одну их часть формирует здравый смысл и понимание безальтернативности коррекции американской внешней политики, заведшей мир в многочисленные тупики. Но когда другую формируют радикалы из спецслужб и Конгресса, продолжающие изобретать мифические угрозы извне и запугивать население, вплоть до президента, грядущим коллапсом доминирующих американских позиций в мире», — заявил Косачев.

Сенатор также оценил заявление Байдена о том, что главная террористическая угроза исходит от сторонников идеи превосходства белых внутри США. По мнению вице-спикера, это «любопытная интерпретация, которая вряд ли примирит расколотое американское общество».

Ранее Байден охарактеризовал политику США в отношении России. По его словам, Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако обещает последствия за «вмешательства». По его словам, США пропорционально отреагировали на приписываемые России кибератаки и вмешательство в американские выборы.