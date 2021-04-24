Володин призвал Запад заняться внутренними проблемами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Запад заняться правами собственных граждан и внутренними делами. Так он отреагировал на разговор с представителями иностранных изданий после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в своем Telegram-канале.

«Займитесь своими внутренними вопросами, займитесь правами граждан. Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные отработанные материалы», — написал Володин.

Он заметил, что Россия не желает вмешиваться в дела других государств, а Западу не нравится, что «страна развивается». «Санкции, угрозы, постоянные обвинения. Мы это проходим, но мы не вмешиваемся к вам», — написал спикер Госдумы. Он призвал западные страны жить по своим законам.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

За два дня до этого Байден провел разговор с Путиным и предложил российскому коллеге впервые встретиться лично.