В Совфеде объяснили бессмысленность переговоров с Зеленским

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему считает бессмысленными переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, переговоры с Зеленским что в Париже, что «в любой точке Донбасса» не имеют смысла при нынешней политике Киева, так как Украина не выполняет своих обязательств. Член Совфеда подчеркнул, что без участия самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) их тем более не стоит проводить.

При этом парламентарий считает, что можно было бы «поймать Киев» и предложить ему провести встречу в Донецке или Луганске, которые являются главными точками Донбасса. Однако, по мнению Пушкова, ни Зеленский, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не приедут в Донецк. «Так что это вновь пустые слова», — резюмировал сенатор.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.