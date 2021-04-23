В России отказались от посредников для переговоров с Украиной

В России отказываются от посредников для переговоров с Украиной. Об этом РИА Новости рассказал источник в Москве.

Так он прокомментировал предложение посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука привлечь к переговорам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. «Мы не считаем, что в диалоге между Россией и Украиной нужны посредники... Уверены, что без них мы понимаем друг друга гораздо лучше», — заявил источник.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.