Мир
 
Последние новости
Белоруссия ответила на лишение страны ЧМ по хоккею
Санду обвинила парламент в узурпации власти и обратилась за помощью к силовикам
Моряк прожил четыре года на брошенном судне без людей, топлива и электроэнергии
Генпрокурор России доложил о растущем числе терактов в стране
Трое украинцев устроили в США «голливудское ограбление»
Мошенники вместе с полицейскими обманули коммунальщиков на сотни тысяч рублей
Стоимость эксклюзива PlayStation резко выросла в России
Украина отреагировала на предложение Козака о встрече в Донбассе
В России появилась одна из крупнейших в мире компаний
Новости партнеров
Прослушать новость

В России отказались от посредников для переговоров с Украиной

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

В России отказываются от посредников для переговоров с Украиной. Об этом РИА Новости рассказал источник в Москве.

Так он прокомментировал предложение посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука привлечь к переговорам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. «Мы не считаем, что в диалоге между Россией и Украиной нужны посредники... Уверены, что без них мы понимаем друг друга гораздо лучше», — заявил источник.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кравчук назвал условия расторжения дипломатических отношений с Россией
Кравчук призвал Зеленского отказаться от поездки «на поклон» в Москву
Лукашенко призвал Зеленского научиться «вести себя дипломатично»