В Госдуме ответили на планы Великобритании бороться с российской «пропагандой»

Депутат Елена Панина прокомментировала планы властей Великобритании создать международный механизм для борьбы с российской «пропагандой». Об этом член комитета Госдумы по международным делам рассказала РИА Новости.

По ее словам, заявление «британских аналитиков» о том, что «российские государственные тролли» используют британские газеты «для распространения пророссийских взглядов», трудно читать без смеха. Депутат объяснила, что подобные обвинения — это полный абсурд, однако в Британии уже сложилась традиция приписывать Москве «заведомо нелепые, бессмысленные и одновременно зловещие действия». Она подчеркнула, что подобные схемы копируют и в странах-сателлитах, таких как Чехия.

При этом Панина отметила, что у таких действий есть вполне конкретные цели. Так, власти Великобритании планируют заставить замолчать собственных граждан, которые симпатизируют России и хотят высказать свое мнение, повесив на них ярлык «российских троллей», резюмировала парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предложил участникам «Большой семерки» (G7) бороться против российской пропаганды с помощью определенного механизма. Таким образом, страны G7 собираются рассмотреть возможность организации коллективного механизма, позволяющего оперативно реагировать и сдерживать Россию в сферах «пропаганды и дезинформации».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на подобное заявление словами святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».