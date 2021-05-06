Властям Украины предрекли серьезные проблемы из-за визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал бывший депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский.

Журавский отметил, что данный визит является для США ознакомительным. Эксперт объяснил, что представители администрации президента США Джо Байдена еще не встречались непосредственно с украинским руководством и хотят составить мнение о нем.

По словам специалиста, американцы придут к выводу, что команда президента Владимира Зеленского «никудышная, неквалифицированная», а ее члены не умеют ни ставить задачи, ни выполнять их. «Едет ревизор. Едет представитель страны, которая имеет полный контроль над Украиной», — резюмировал он.

Помимо этого, эксперт добавил, что возможная встреча Байдена и российского лидера Владимира Путина несет угрозу для Украины, так как для Киева «очень опасно», когда проблемы страны будут решаться за ее спиной.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «разрешил» Владимиру Путину и Джо Байдену встретиться. По его словам, возможные переговоры глав двух государств не идут вразрез с интересами Киева. Кулеба заявил, что предложение о саммите между президентами России и США позволило «выиграть время», так как, по его мнению, «Путин не будет нарушать правила, пока идет подготовка ко встрече для обсуждения этих самых правил».