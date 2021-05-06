Глава МИД Украины «разрешил» Путину и Байдену встретиться

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «разрешил» президенту России Владимиру Путину и американского лидеру Джо Байдену встретиться. По его словам, возможные переговоры глав двух государств не идут вразрез с интересами Киева. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Кулеба заявил, что предложение о саммите между президентами России и США позволило «выиграть время», так как, по его мнению, «Путин не будет нарушать правила, пока идет подготовка ко встрече для обсуждения этих самых правил».

При этом глава ведомства отметил, что понимает всех тех, кто обеспокоен по поводу встречи из-за отсутствия информации, теорий заговора или унаследованного страха предательства. Он объяснил, что видит данную ситуацию по-другому с профессиональной, дипломатической точки зрения. По его словам, саммит между лидерами и России и США не вредит интересам Украины, по крайней мере на данный момент.

В том же интервью Кулеба рассказал о том, что подозревает Россию в желании совершить «ползучую аннексию» Азовского моря. Данный регион сейчас является легкой мишенью для Москвы, объяснил он. «После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря», — резюмировал министр.