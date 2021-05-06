Украина заподозрила Россию в «ползучей аннексии» Азовского моря

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заподозрил Россию в желании совершить «ползучую аннексию» Азовского моря. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его словам, Азовское море сейчас является легкой мишенью для Москвы. «После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря», — заявил Кулеба.

Глава ведомства также подчеркнул, что Россия усиливает свое присутствие в данном регионе и перекрывает Украине торговые пути.

Россия с 24 апреля закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября. Среди районов, которые попали под запрет, участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, участок у берегов Керченского полуострова, на траверзе Опукского природного заповедника, а также небольшая территория около западной оконечности Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.