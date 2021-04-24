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Россия закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных кораблей

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Россия с 24 апреля закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября. Об этом сообщает РБК.

Среди районов, которые попали под запрет, участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, участок у берегов Керченского полуострова, на траверзе Опукского природного заповедника, а также небольшая территория около западной оконечности Крыма. Отмечается, что Керченский пролив и подходы к нему под ограничения не попадают.

Представители Министерства обороны заявили, что районы, доступ в которые был органичен, не выходят за внешние границы территориального моря России.

14 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны части акватории Таганрогского залива Азовского моря на 20 лет обособленного водопользования. Часть акватории моря была закрыта для иностранных судов, свой протест выразили МИД Украины и Пентагон.

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