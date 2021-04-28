В России ответили на жалобы украинского военного эксперта о защищенности Крыма

Политикам в Киеве следует мыслить реально, а не порождать пустые идеи и не «точить зуб», заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он ответил на слова украинского военного эксперта Олега Жданова, который пожаловался на готовность России защищать Крым, сообщает РИА Новости в четверг, 28 апреля.

«Мы на своей земле, как считаем нужным, так и защищаем, а чужакам лезть не советуем — дорого обойдется», — отметил парламентарий.

Ранее украинский военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил республики Олег Жданов заявил, что Россия заблокировала доступ в три района Черного моря для обеспечения безопасности Крыма. По его словам, это решение имеет целью усилить оборону полуострова от вторжения иностранных войск, обезопасив морские границы. Он также добавил, что из-за действий Москвы военная угроза для Киева существенно возросла, ведь «чем сильнее оборона Крыма, тем сложнее нам будет его возвращать».

Россия с 24 апреля закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.