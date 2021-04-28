Украинский эксперт пожаловался на готовность России защищать Крым

Украинский военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил республики Олег Жданов заявил, что Россия заблокировала доступ в три района Черного моря для обеспечения безопасности Крыма, и пожаловался на ее готовность защищать полуостров. Об этом пишет портал «Главред».

По его словам, решение о перекрытии доступа имеет целью усилить оборону Крыма от вторжения иностранных войск, обезопасив морские границы. «Россия вдоль крымского побережья видит наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны и потому пытается их максимально обезопасить», — написал Жданов.

Он добавил, что из-за действий Москвы военная угроза для Киева существенно возросла, ведь «чем сильнее оборона Крыма, тем сложнее нам будет его возвращать». Бывший военный также посоветовал правительству республики противостоять планам «агрессора» не в одиночку, а совместно с Международным морским комитетом. «В противном случае это будет выглядеть как глас вопиющего в пустыне», — заключил эксперт.

Россия с 24 апреля закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.

Среди районов, которые попали под запрет, участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, участок у берегов Керченского полуострова, на траверзе Опукского природного заповедника, а также небольшая территория около западной оконечности Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.